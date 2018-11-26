Manisa'nın İkinci Doğalgaz Hattı Güzelhisar Ovası'na Ulaştı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:25



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:25

Manisa'nın mevcut doğalgaz hattının yetersiz kalması üzerine İzmir'in Aliağa ilçesinden verilecek doğalgaz için yeni hat çekme çalışmaları devam ediyor.Manisa'nın Muradiye Mahallesinde bulunan doğalgaz ana dağıtım istasyonundan Aliağa ilçesine kadar 38 kilometrelik doğalgaz boru hattı için 36 inçlik 1 metre çapında yüksek basınç doğal gaz çelik borular Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Ovası'na kadar döşendi. 140 kişilik ekibin çalıştığı projede, mevcut hattın 10 metre paralelinde döşenen yeni hattın bitirilmesi ile Aliağa'dan Manisa'ya hemen gaz verilmeye başlanacağı öğrenildi.Aliağa LOOP Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Manisa ili, merkez ilçesi ve İzmir ili, Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazların Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar, 5 Şubat 2018 tarihinde bakanlar kurulunca onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti. - İZMİR