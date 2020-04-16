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Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.04.2020 06:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 06:31

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kırkağaç İlçesi'nde saat 05.49'da Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, Kırkağaç'ın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı olmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.

Manisa’nın Kırkağaç İlçesi’nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırkağaç, Deprem, AFAD, Güncel
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