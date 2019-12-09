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Manisa'nın manevi mimarı Şehzadeler'de anıldı

Manisa'nın manevi mimarlarından Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravi, Şehzadeler Belediyesi ve Yiğitbaşı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen konferansla anıldı.

09.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:42Manisa'nın manevi mimarı Şehzadeler'de anıldı
'nın manevi mimarlarından Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravi, Belediyesi ve Yiğitbaşı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen konferansla anıldı.

Şehzadeler Belediyesi ve Yiğitbaşı Vakfı işbirliğiyle, tarihi Rum Mehmet Paşa Bedesteni'nde, Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravi Hazretleri'ni Anma ve Anlama Konferansı düzenlendi. Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin konuşmacı olarak katıldığı konferansta açılış konuşmasını yapan Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konferansta konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Manisa'nın manevi mimarlarından olan Allah dostu Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin vermek istediği mesajı anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu belirtti. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da her şehrin marka değerleri olduğuna değinerek, Yiğitbaş Veli Hazretlerinin de Manisa'nın bir marka değeri olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Prof. Dr. Ahmet Ögke, Yiğitbaşı Veli Ahmed Şemseddin Marmaravi Hazretleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konferansa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Yiğitbaşı Vakfı Başkanı Sefer Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi, Şemsi Tebrizi, Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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