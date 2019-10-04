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Manisa'nın samsun sınavı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan 15 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda 13 puanlı takipçisi Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak.

04.10.2019 11:53Manisa'nın samsun sınavı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan 15 puanlı lider Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda 13 puanlı takipçisi Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek. Siyah-beyazlılar, kendisi gibi namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Manisa ekibinde geçen hafta sakatlanarak kaval kemiğinden ameliyat olan Volkan Okumak kadroda yer almayacak.
Teknik direktör İsmail Ertekin, "Ligin en iyi iki takımı karşı karşıya gelecek. Beklentilerimiz maçın iyi olacağı yönünde. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. İyi mücadele ediyoruz, geçen hafta evimizde 2-0 kazandığımız Sarıyer karşılaşmasında mücadele gücümüzü üst düzeye çıkardık. Oyun gücümüzü de aynı düzeye çıkarmamız gerekiyor. Samsun'da oyun gücü ve mücadelemizi iyi yaparsak kazanıp geliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Samsun, Manisa, Spor

Kaynak: DHA

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