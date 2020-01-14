Haberler » Güncel » Manisa'nın Soma İlçesinde Kadın elinin üretime katkısı bir daha ortaya çıktı - Haber

Manisa'nın Soma İlçesinde Kadın elinin üretime katkısı bir daha ortaya çıktı

10 Yıl önce hobi olarak başladığı üretimi 150 çeşit bitkinin üretimiyle devam eden üretici kadının azminden söz etti.

14.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:44Manisa'nın Soma İlçesinde Kadın elinin üretime katkısı bir daha ortaya çıktı

AÖF işletme bölümünü bitiren daha sonraları Adalet bölümü bölümünü bitiren halen bir hukuk bürosunda görev yapan Şenay Özer Kadının tanımında, kadınlar dünyaya geldiğinden bu yana bir mücadele içine girerler. Önce kurallara başkaldırır, sonra kendi kurallarını oluştururlar. Bir aile bir yuva kurar. Kadınlar dünyanın en güçlü varlıklarıdır. Kadınlar istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yoktur.

Kaktüs yetiştirmeye bir hobi olarak başlayan fazla olan kaktüsleri satan çeşitleri üreten biri oldum. Şimdi ise düğünlerde organizasyon işlerinde ürettiklerimi satma fırsatı ortaya çıktı. Kaktüslerkolay kolay pes etmiyorlar. Odikenlerin arasında açan çiçekleri bir azmin zaferidir O çiçekler pes etmiyorsa bizde pes etmemeliyiz Dedi. Kadınlar dünyanın en güçlü varlıklarıdır. Onlar istedikten sonra yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Dedi.

Esnaf Ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ali Ayan Kadın Üreticiyi Ziyaret Etti.

Yapılan bu emeğe saygı göstermek lazım. Bu arkadaşımızın azmine başarısına kupkuru övgü akış yetmez. Biz oda olarak bu işlerle uğraşan kişilerle tanıştırmak ve bunun ötesi, bu serayı kendi kurdu diğer seralarında bizlerin desteğiyle kurmasını sağlıyacağız dedi.


Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:26  Iraklı mucize bebek Türkiye'de hayata tutundu - Haber
11:25  Otellerin saunalarına dadanan hırsız yakalandı - Haber
11:25  Tarım ürünleri ihracatında sert kabuklu meyveler lider - Haber
11:20  (Özel) Antrenmandan önce yarım saat kitap okuyorlar - Haber
11:20  Kartepe'de imar uygulaması askıda - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:33:26