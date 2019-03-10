Manisa'nın Tek Kadın Halk Otobüsü Şoförü Serginin İlgi Odağı Oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Manisa
Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından 'Hayatın içinde kadın' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Dernek Üyesi Emel Aydoğan
tarafından çekilen Manisa'nın tek kadın Özel Halk Otobüsü Şoförü Fatma Güngör'ün fotoğrafı, sergide ilgi odağı oldu.
Manisa Fotoğraf Derneği tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Forum Magnesia AVM'de 'Hayatın içinde kadın' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Birbirinden farklı fotoğraf karelerinin oluşturduğu serginin açılışına, Şehzadeler
Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara
, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir
, Yunusemre
Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel başta olmak üzere Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı.
Çoğunluğu çalışan kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergide, Dernek Üyesi Emel Aydoğan tarafından çekilen Manisa'nın tek kadın Özel Halk Otobüsü Şoförü Fatma Güngör'ün fotoğrafı ilgi odağı oldu. Serginin açılışına da katılan Fatma Güngör, sergide yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. - MANİSA
Manisa, Yaşam
Kaynak: İHA