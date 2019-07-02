02.07.2019 10:14
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TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cumali (35) ve Hicran Yarıcı (30) çifti ile bebekleri öldü. Ağır yaralanan çiftin kızları Ziynet (7) ile Hazal Yarıcı (6) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara- İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Cumali Yarıcı yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve ismi henüz belirlenemeyen bebekleri yaşamını yitirirken, kızları Ziynet ile Hazal Yarıcı ise ağır yaralandı.

Yaralı 2 çocuk diğer, araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
turgutlu , ankara , manisa , izmir , 3. Sayfa

YORUMLAR(1)
1453-2023:Allah rahmet etsin. Su Tofaslar trafikten kaldirilsin artik bu arabayi kullanmak resmen intihardir. Olum Allahin taktiri ama insan kendi guvenliginide dusunmeli arabada zerre kadar guvenlik yok
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