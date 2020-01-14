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Manisa'nın ulaşımı masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmaları düzenlenen toplantıda değerlendirdi.

14.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:38Manisa'nın ulaşımı masaya yatırıldı

Ulaşım noktasında önemli konuların masaya yatırıldığı toplantıda, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunuldu.

'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar toplantıda masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün makamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz ile ilgili şube müdürleri katıldı. Toplantıda Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından Manisa'ya kurulması planlanan EDS, (Elektronik Denetim Sistemi)Manisa şehir merkezinde yapılan toplu taşıma hizmetleri ile Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsüne yapılan öğrenci taşınmasında yeni planlanan düzenlemeler görüşüldü. Manisa'da ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmaları masaya yatırdıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mıza daha iyi çalışmaları sunabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Cengiz Ergün, Sekreter, Manisa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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