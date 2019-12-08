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Manisa'nın üzüm suyu, AOÇ ile yurda yayılacak

Üzümden elde edilen katma değeri artırmak üzere yapılan çalışma kapsamında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünün ürettiği üzüm suyu, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından ülke genelinde satışa sunulacak.

08.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:22Manisa'nın üzüm suyu, AOÇ ile yurda yayılacak
Üzümden elde edilen katma değeri artırmak üzere yapılan çalışma kapsamında Bağcılık Araştırma Enstitüsünün ürettiği üzüm suyu, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından ülke genelinde satışa sunulacak.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, AA muhabirine, 2 yıl önce deneme amaçlı üretimine başladıkları yüzde 100 doğal üzüm suyunun antioksidan, bitkisel fenolikler ve besin zinciri açısından zengin bir ürün olduğunu belirtti.
Taze meyveden sıkılan ve içine içme suyu dahil hiçbir katkı eklenmeden ambalajlanan üzüm suyunun ilk etapta Manisalıların beğenisine sunulduğunu ve büyük talep gördüğünü anlatan Ünal, bunun üzerine ürünü ülke genelinde yaygınlaştırmak üzere kapasite ve pazarlama çalışması yaptıklarını anlattı.
"Ürünü, dışındaki satış noktalarına da sunacağız"
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Atatürk Orman Çiftliği ile bir protokol yaparak ürünü ilk etapta Ankara'daki satış noktalarında tüketiciye ulaştırdıklarını bildiren Ünal, şunları kaydetti:
"Bu yıl 5 ton üzüm suyunu Atatürk Orman Çiftliği'nin Ankara'daki satış noktalarına göndererek bu işe başladık. Ürünle ilgili dönüşler çok olumluydu. Talep üzerine gelecek yıl 15 tona çıkarıp, ürünü, Ankara dışındaki satış noktalarına da sunacağız. Ürün gamını da geliştiriyoruz, şu andaki gibi sadece 200 mililitrelik şişelerde değil, litrelik şişelerde de üzüm suyu satışa sunacağız. Yakın gelecekte ülke genelinde tüketicilerin beğenisine sunmayı hedefliyoruz. Üzüm suyunun da en az sofralık ve kuru üzüm kadar getirisinin olmasını hedefliyoruz."
Ünal, ürettikleri üzüm suyunun üzerinde "Okul Gıdası" logosunun da yer aldığına dikkati çekerek, ürünün okul kantinlerinde öğrencilere satılabilmesi için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Manisa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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