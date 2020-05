MANİSA Oğullarını evlendirmek için bin 800 kilometre yol gittiler, 45 bin lira dolandırıldılar

Kaynak: DHA

Oğullarını evlendirmek için bin 800 kilometre yol gittiler, 45 bin lira dolandırıldılarMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Kadir Uslu (64), evlilik çağına gelen oğlunu evlendirmek için ailesiyle gittiği Iğdır 'da başlık parası olarak toplam 45 bin lira tutarında para ve altın verdiği kişiler tarafından dolandırıldı. "Ne haysiyetimiz ne onurumuz kaldı" diyen Uslu, polise şikayetçi olup, kendilerini dolandıran kişilerin bir an önce yakalanmasını istedi.Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Süngüllü Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk babası Kadir Uslu (64), eşi Nazife Uslu (60) ve oğulları Halil İbrahim Uslu'yu (33), evlendirmek için kendileriyle görüşen bir kişi aracılığıyla geçen 15 Kasım'da Azerbaycan'a gitti. Yaklaşık 10 gün boyunca Azerbaycan'da kalan aile, kız tarafı ile anlaşamayınca oğullarını burada evlendiremeyeceklerini anlayıp, Manisa 'ya dönmek üzere yola çıktı. Manisa'ya dönüş yolunda Kadir Uslu'nun derdini açtığı bindikleri otobüsün muavini, kendi akrabalarından bir kız olduğunu isterse oğluyla evlendirebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Uslu, muavine kendileriyle irtibat kurabileceği bir telefon numarası verdi.'1.5 AY SONRA YENİDEN UMUTLANDILAR'1.5 ay sonra kendisini 'Murat' ismiyle tanıtan muavin Kadir Uslu'yu arayıp, işin tamam olduğunu söyledi. Bunun üzerine Uslu, ailesiyle kız istemek ve tanışmak için bin 800 kilometre yol gidip, Iğdır'a gitti. Burada Uslu ve ailesini, kendilerini kızın akrabaları olarak tanıtan aralarında muavinin de bulunduğu 3 kişi karşıladı. Burada bir eve götürülen Uslu ailesi, kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Uslu, kız istemenin ardından başlık parası olarak altın ve nakit para olarak toplam 45 bin lira verdi. Kız isteme işleminin tamamlanmasının ardından muavin ve beraberindekiler Uslu ve ailesini Manisa'daki evlerine götürme bahanesiyle yola çıktı. Iğdır'daki bir akaryakıt istasyonuna geldiklerinde Uslu ailesi fertlerini ihtiyaç molası bahanesiyle araçtan indiren 3 kişi kayıplara karıştı. Döndüklerinde kendilerini taşıyan aracı yerinde göremeyen Kadir Uslu ve beraberindekiler, akaryakıt istasyonu yetkililerinin uyarısıyla dolandırıldıklarını anladı.'BAŞIMIZA GELMEYEN KALMADI'Doğup büyüdüğü kırsal Süngüllü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Kadir Uslu, "Oğlumuzu evlendirmek isterken başımıza gelmeyen kalmadı. Dolandırıldık. Iğdır'da kız istemek için götürüldüğümüz ev kiralıkmış. Oğlumuz için istediğimiz kadın meğerse evli, bir çocuk annesiymiş. Bunları dolandırılmamızın ardından gittiğimiz Iğdır'daki polis merkezinde öğrendik. Tam tamına 45 bin lira dolandırıldık. O parayı koyunlarımızın karşılığında kredi olarak çekmiştik. Bizi sürekli arayıp, şikayetçi olmamız için tehdit ediyorlar. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ne haysiyetimiz kaldı ne onurumuz. Artık Uşak'tan öteye gitmem. Umuyoruz ki bu dolandırıcılar bir an önce bulunur. En ağır cezayı alırlar" dedi.'DEVLETİMİZDEN YARDIM İSTİYORUZ'Evlenme hayali kurarken, gururlarıyla oynandığını belirten Halil İbrahim Uslu, çok üzgün olduğunu anlatırken, anne Nazife Uslu da "Bizi dolandırdılar. Devletimizden yardım istiyoruz. Lütfen bir an önce bizi dolandıranları bulunsunlar. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.