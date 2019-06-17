17.06.2019 21:05
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MANİSA Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralı

Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralıMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, orman yangınına müdahaleye giden arazöz tarlaya uçtu.

Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralı
MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, orman yangınına müdahaleye giden arazöz tarlaya uçtu. Kazada, 3 Orman İşletme personeli yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Karakurt Mahallesi yakınında meydana geldi. Karakurt Mahallesi'ndeki yangına müdahale için yola çıkan Mehmet Kayan'ın idaresindeki 45 HA 8915 Plakalı arazöz, seyir halinde olduğu sırada yağmurlu hava nedeniyle keskin virajda kayması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, arasözde bulunan Orman İşletme personeli Mehmet Kayan, Bahri Afşin ve Cemal Ercan yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile arazözden çıkarak yardım bekledi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.MANİSA Orman işletme aracı tarlaya uçtu: 3 yaralı
Kaynak: DHA
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