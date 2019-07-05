MANİSA Ortaokul öğrencisi, arkadaşının babası için protez el yaptı

Ortaokul öğrencisi, arkadaşının babası için protez el yaptıManisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Enes Çalışkan, 3 yaşında her iki elini bileklerinden kaybeden okul arkadaşının babası Erdinç Demirdöğen'i (40) hayaline kavuşturdu. 3D yazıcıyla üretilen protez el sayesinde uzuvlarına kavuşan Demirdöğen, artık bir bardağı tutup su içebiliyor ayrıca diğer işlerini de yapabiliyor.Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Enes Çalışkan, sınıf arkadaşının babasının her iki elinin de olmadığını görünce durumdan etkilendi. Öğretmeniyle konuşarak arkadaşının babası için protez el üretmek istediğini ifade eden Çalışkan, 1 aylık çalışma sonucu, okulunun atölyesinde 3D yazıcı yardımıyla protez elleri üretti. Protez el üretiminde kullanılan malzemeler ise 3 bin lira tuttu. Protez eller, sensörler yardımıyla çalışıyor. Avuç içerisinde cisim gördüğü anda protez elin parmakları kapanarak cismin tutulmasını sağlıyor.Çalışması hakkında bilgi veren Enes Çalışkan, Bu projeyi Erdinç amcanın hayattaki yaşamını bir nebzede olsa kolaylaştırmak için yaptık. 3D yazıcımızdan çıkardığımız parçaların içerisine, sensörler ve motorlar ekleyerek kodlamasını yaptık. Bu sadece Erdinç amca için değil tüm engelliler için yapılmış bir proje. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Erdinç amcanın da mutlu olduğunu düşünüyoruz. Onu bir nebzede olsa sevindirebildiysek, hayatını kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize dedi.ÇOK BEĞENDİEvindeki tüp patlaması nedeniyle 3 yaşındayken iki elini kaybettiğini belirten evli ve 3 çocuk babası Erdinç Demirdöğen, Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje olmuş. Büyük kolaylıklar sağlıyor. Bu protez el sayesinde bardağı tutabiliyorum, kaşığı tutabiliyorum. Kendi hayatımı bir başkasından yardım almadan sürdürebilirim. Bu çok güzel bir duygu. Öğrencilerimiz bedensel engelli vatandaşları düşünerek bir şeyler yapmaları çok güzel bir şey dedi.