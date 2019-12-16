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Manisa, Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, Nisan ayında Manisa'da yapılacak olan Oryantiring Türkiye Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

16.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:57Manisa, Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vali Ahmet Deniz'i ziyaret ederek, Nisan ayında 'da yapılacak olan Oryantiring Türkiye Şampiyonası hakkında bilgi verdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Federasyon As Başkanı Atilla Gürer, Organizasyon Kurul Başkanı Özgür Morbel, Organizasyon Kurul Üyeleri Fehmi Yaman ve Muammer İnan, İl Temsilcisi Figen Taran ve Gençlik ve İl Müdürü Yunus Öztürk eşliğinde Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette Federasyon Başkanı Akyüz, 10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Manisa'da düzenlenecek olan 14 yaş ve altı ile 16 yaş ve üstü Türkiye Oryantiring Şampiyonası hakkında Vali Deniz'e bilgi verdi. 81 ilden 200 takım ve yaklaşık 3 bin 500 sporcunun katılacağı şampiyonanın Manisa'nın tanıtımına önemli katkısı olacağını belirten Vali Deniz, şampiyonanın başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli desteği vereceklerini belirtti. Ziyarette Vali Deniz'e Federasyon Başkanı Akyüz tarafından plaket takdim edilirken, As Başkan Gürel de yazmış olduğu Balkanlara Hüzünlü Veda ve Şanlı Kop Dağı Savunması adlı kitapları hediye etti. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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