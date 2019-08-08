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Manisa Otogarı bayrama hazır

Vatandaşların huzurlu ve sakin bir bayram geçirmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram hareketliliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için denetim yaptı.

08.08.2019 15:52 Manisa Otogarı bayrama hazır
Vatandaşların huzurlu ve sakin bir bayram geçirmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de bayram hareketliliğinde herhangi bir sorun yaşanmaması için denetim yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürü Kemal Kaplan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Terminaller Şube Müdürü Evren Yıldız ile bir araya gelerek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için görüş alışverişinde de bulunulan denetimlerde, herhangi bir sorun, istek ve şikayet durumunda vatandaşların 24 saat boyunca ototerminal içinde zabıta ve güvenlik personeline sorunlarını iletebilecekleri belirtildi. - MANİSA

Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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