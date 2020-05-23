MANİSA Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadı

Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadıMANİSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi.

23.05.2020 04:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:40
Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadı
MANİSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. 240 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ile yanındaki kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Emlakdere Mahallesi Gürle yolu üzerinde meydana geldi. Birol Y. (30) yönetimindeki 68 EZ 320 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Direk ile ağaç arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Birol Y. ile yanındaki kadın yolcu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri de sevk edildi. Tedaviyi kabul etmeyen sürücünün yapılan kontrolünde 240 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. MANİSA Otomobil şarampole devrildi, alkollü sürücü ile yanındaki kişinin burnu bile kanamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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