17 Kasım 2018, 12:15
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Manisa Otomobil Tır'a Arkadan Çarptı 3 Yaralı

Manisa Otomobil Tır

Otomobil TIR'a arkadan çarptı 3 yaralıMANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı 3 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Ankara - İzmir Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Hüseyin Göksu yönetimindeki 06 TR 340 plakalı otomobil, önünde giden İstemihan Yeğin'in kullandığı 35 TYC 85 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Göksu, araçtaki İdris Göksu ve Vesile Üzümcü yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Göksu,Kula
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:15