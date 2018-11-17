Manisa Otomobil Tır'a Arkadan Çarptı 3 Yaralı

Otomobil TIR'a arkadan çarptı 3 yaralı
MANİSA'nın Kula
ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Ankara
- İzmir
Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kula'dan Salihli
yönüne giden Hüseyin Göksu
yönetimindeki 06 TR 340 plakalı otomobil, önünde giden İstemihan Yeğin'in kullandığı 35 TYC 85 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Göksu, araçtaki İdris Göksu ve Vesile Üzümcü yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Göksu,Kula
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:15