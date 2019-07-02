02.07.2019 11:15
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MANİSA Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cumali (35) ve Hicran Yarıcı (30) çifti ile bebekleri öldü.

Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cumali (35) ve Hicran Yarıcı (30) çifti ile bebekleri öldü. Ağır yaralanan çiftin kızları Ziynet (7) ile Hazal Yarıcı (6) ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ankara-İzmir Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden Cumali Yarıcı yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı, eşi Hicran Yarıcı ve ismi henüz belirlenemeyen bebekleri yaşamını yitirirken, kızları Ziynet ile Hazal Yarıcı ise ağır yaralandı.
Yaralı 2 çocuk diğer, araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ
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-Kaza yerinden görüntü
-Kaza yapan otomobil ile çarptığı tırın görüntüsü
Haber - Kamera Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA)
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(Tür: Yurt)MANİSA Otomobil, TIR'a çarptı; Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
Turgutlu , Güncel

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