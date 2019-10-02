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Manisa otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk

Otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculukManisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişi, otomobilin içi dolunca yolculuğu aracın bagaj kapağı üzerinde yaptı.

02.10.2019 09:59
Otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişi, otomobilin içi dolunca yolculuğu aracın bagaj kapağı üzerinde yaptı. Şaşkınlık yaratan olayı görenlerin yüreği ağızlarına geldi. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Turgutlu'da geçen 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında trafikte yaşanan ilginç olay, şaşkınlık yarattı, tepki çekti. İstiklal Mahallesi Yalova Sokak'tan geçen, sürücüsü tespit edilemeyen, içi de insan dolu olan otomobilin bagaj kapağı üstünde 2 gencin yolculuk yaptığı görüldü. Vatandaşların endişeli bakışlarına aldırmayan 2 genç, rahat tavırlarla dikkat çekti. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları, bagaj kapağı üstündeki bu tehlikeli yolculuğu görüntüledi.
Manisa otomobilin bagaj kapağı üzerinde şaşırtan yolculuk

Turgutlu, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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