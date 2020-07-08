MANİSA Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motoruna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yıldırım Mahallesi, Alankuyu Sokak'ta bugün öğle saatlerinde bir yavru kedi, park halindeki 06 SG 165 plakalı otomobilin motor kısmına girdi. Yoldan geçen vatandaşlar kedi sesini fark etti. Bir süre mahsur kalan kediyi çıkarmak için mücadele eden vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla kediyi kurtardı. Kedi sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine doğal ortamına bırakıldı. Otomobilin sahibi Ali Derbent, "Demek ki duyarlı komşularımız var, beni uyardılar. Bizde itfaiyeden yardım istedik, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür ederim" dedi.