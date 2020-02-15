Haberler » Güncel » Manisa park halindeki otomobil yandı - Haber

Manisa park halindeki otomobil yandı

Park halindeki otomobil yandıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

15.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:13
Park halindeki otomobil yandı
MANİSA'nın ilçesinde, park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.
İzmir- Ankara karayolu üzeri Derbent Mahallesi mevkiindeki bir restoranın otoparkında park halinde bulunan Rafet Avkan'a ait 45 ZB 3242 plakalı otomobil, dün saat 19.45'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını göre vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Manisa park halindeki otomobil yandı

Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 16:22:42