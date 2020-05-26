MANİSA Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildi

Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildiMANİSA'daki Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde, bazı sağlık çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından poliklinik ve yataklı servisler, geçici süreliğine kapatıldı.

26.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:41
Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildi
MANİSA'daki Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde, bazı sağlık çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından poliklinik ve yataklı servisler, geçici süreliğine kapatıldı.
Manisa'nın Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde aralarında doktor, hemşire, ambulans şoförünün de olduğu çok sayıda çalışana 'Covid-19' testi yapıldı. Bazı sağlık çalışanlarının sonuçlarının pozitif çıkması üzerine dün hastanenin poliklinik ve yataklı servisleri, geçici süreliğine kapatıldı.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastanede yatan hastaların gerekli önlemler alınıp, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İlimiz Saruhanlı İlçesi Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan personelde Kovid-19 vakalarında artış tespit edilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kararı ile; Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Saruhanlı Devlet Hastanesi yataklı servisleri ve polikliniklerde verilen sağlık hizmetlerine geçici süreliğine ara verilmiş, hastanede yatan hastalar gerekli önlemler alınarak Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kovid-19 testi pozitif çıkan hastane personeli tedavi altına alınmış, pozitif vaka temaslılarına ilişkin filyasyon çalışmaları başlatılmıştır. Bu süreçte hastanede acil servis hizmetleri verilmeye devam edecek olup, acil servise başvuran hastaların kontrolleri hastane bahçesine kurulan triaj çadırında yapılacaktır." MANİSA Personelde koronavirüs tespit edilince hastanede hizmete ara verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Saruhanlı, Manisa, Güncel, Haber

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