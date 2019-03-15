Manisa Polis Babanın En Acı Günü

Kaynak: DHA

Polis babanın en acı günüUşak'ta 3 motosikletin çarpıştığı kazada ölen lise öğrencisi Enes Kıtır (18), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi. Kaza günü görevli olarak gittiği olay yerinde oğlunun cesediyle karşılaşınca büyük acı yaşayan polis memuru baba Fatih Kıtır ve diğer yakınları, cönaze töreninde gözyaşlarını tutamadı.Kaza, dün (perşembe) saat 17.00 sıralarında, Uşak-İzmir yolu Desan Sitesi Mevkii'nde meydana geldi. Uşak Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Enes Kıtır yönetimindeki 64 EK 033 plakalı motosiklet ve U.D. yönetimindeki 64 AAB 371 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencisi N.B.T. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletli üç lise öğrencisinden Kıtır'ın kaza yerinde öldüğünü belirledi. Diğer yaralı öğrenciler U.D. ve N.S.T. ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan N.B.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Uşak Trafik Denetleme Şube Müdürülüğü'nde görevli polis memuru Fatih Kıtır, kaza yerine gittiğinde acı haberle yıkıldı. Kazada ölen gencin oğlu Enes Kıtır olduğunu gören baba Kıtır, gözyaşlarını tutamadı. Meslek hayatında en acı görevine giden polis memuru Kıtır'ı, meslektaşları teselli ettti.BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLANDIEnes Kıtır'ın morga kaldırılan cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Kula ilçesine getirildi. Enes Kıtır, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Güvercinlik Mahallesi Ebedi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Enes Kıtır'ın ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Görevli olarak gittiği kaza yerinde oğlunun öldüğünü görerek sinir krizleri geçiren polis memuru baba Fatih Kıtır, törende güçlükle ayakta durabildi. Acılı baba, meslektaşları ve yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Anne Aynur Kıtır ve talihsiz gencin kızkardeşi Döndü Kıtır'ın da oldukça bitkin oldukları görüldü.Oldukça kalabalık bir katılımla son yolculuğuna uğurlanan Enes Kıtır'ın cenaze törenine; Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kula Belediye Başkanvekili Vedat Yılmaz, baba Fatih Kıtır'ın mesai arkadaşları, ölen Enes Kıtır'ın öğretmenleri, öğrenci arkadaşları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda Kulalı katıldı.