Manisa polisinden kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi
Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin muhtelif yerlerinde yaptığı uygulamada durdurduğu kadın sürücülere çiçek verdi.
08.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:06
Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentin muhtelif yerlerinde yaptığı uygulamada durdurduğu kadın sürücülere çiçek verdi.
Kent merkezinde 4 noktada ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, ekipler kadın sürücülere süpriz yaptı.
Denetim için durdurulduğunu düşünen pek çok kadın sürücü, polisin kendisini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Uygulamada durdurulan Manisalı kadınlar, ilk başta durdurulduklarında tedirgin olduklarını ancak polisin bu jestini görünce şaşırdıklarını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde polis ekiplerince hatırlanmaktan ve çiçekle karşılanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Kent merkezinde 4 noktada ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, ekipler kadın sürücülere süpriz yaptı.
Denetim için durdurulduğunu düşünen pek çok kadın sürücü, polisin kendisini çiçekle karşıladığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Uygulamada durdurulan Manisalı kadınlar, ilk başta durdurulduklarında tedirgin olduklarını ancak polisin bu jestini görünce şaşırdıklarını belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde polis ekiplerince hatırlanmaktan ve çiçekle karşılanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Manisa polisinden kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizi
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Manisa, Güncel
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