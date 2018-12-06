Manisa Pompalı Tüfekle Yeğeni Öldürüp, Ağabeyini Yaralayan Şüpheli Adliyede

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, pompalı tüfekle ateş açtığı ağabeyi İsmail Ç.'yi (Çamlıyol) (64) yaralayıp, yeğeni Yılmaz Ç.'yi (Çamlıyol) (35) öldüren, ardından da polise teslim olan M.Ç., (Mustafa Çamlıyol) (58), adliyeye sevk edildi.Turgutlu'da mobilya mağazası işleten M.Ç., dün (çarşamba) saat 18.30 sıralarında ağabeyi İ.Ç.'nin Turan Mahallesi, Kurtultay Sokak'taki ekmek fırınına gitti. Burada M.Ç., ağabeyi İsmail Ç. ve yeğeni Yılmaz Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir neden tartışma çıktı. M.Ç., yanında getirdiği pompalı tüfeği ağabeyi ve yeğenine doğrultup, peşpeşe ateşledi. Başına isabet eden saçmalarla vurulan Yılmaz Ç., olay yerinde yaşamanı yitirirken, babası İsmail Ç. ise karınından yaralandı. Kanlar içinde kalan İsmail Ç., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç. ise olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan İsmail Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.Ç. ise olaydan 1 saat sonra Şehit Mahmut Tuğrul Polis
Merkezi'ne teslim oldu. M.Ç., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Geniş güevinlik önlemleri arasında adliyeye getirilen M.Ç.'ye polis yeleği giydirilmesi dikkati çekti.
Turgutlu,Manisa
06 Aralık 2018 Perşembe 18:03