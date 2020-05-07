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MANİSA Pompalı tüfekli saldırı anı cep telefonu ile görüntülendi

Pompalı tüfekli saldırı anı cep telefonu ile görüntülendiMANİSA'nın Salihli ilçesinde, Serdal A., aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ahmet D.'nin (19) hafif ticari aracına pompalı tüfekle açtı.

07.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:14
Pompalı tüfekli saldırı anı cep telefonu ile görüntülendi
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Serdal A., aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ahmet D.'nin (19) hafif ticari aracına pompalı tüfekle açtı. Panikle otomobilinden inip kaçmaya çalışan Ahmet D.'yi kalçasından yaralayan Serdal A., otomobiline binip kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.
Aralarında bir süredir husumet bulunduğu ileri sürülen Serdal A. (33) ile Ahmet D. dün saat 17.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde karşılaştı. Otomobilinden inen Serdal A., yanındaki pompalı tüfekle Ahmet D.'nin kullandığı hafif ticari araca ateş etti. Bunun üzerine Ahmet D., de aracından inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Serdal A., tüfeğini bir kez daha ateşleyip kaçmaya çalışan Ahmet D.'yi kalçasından yaraladı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Yaralı Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınıp, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, Ahmet D.'yi yaraladıktan sonra otomobiline binip kaçan Serdal A.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. MANİSA Pompalı tüfekli saldırı anı cep telefonu ile görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Güncel, Haber

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