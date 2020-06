Manisa protokolü deprem bölgesinde

Kaynak: İHA

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa protokolü mahalleye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Öte yandan deprem bölgesi havadan görüntülendi.Manisa'nı Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle yaralanma ve maddi hasar meydana gelmezken, vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Deprem sırasında mahalle meydanına çıkan vatandaşlar daha sonra evlerine döndü. Deprem sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, 112 Acil Servis, Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Milletvekilleri ve Saruhanlı protokolü vatandaşlarla sohbet ederek depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.Depremi yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında panik içerisinde olduklarını ve bir süre evlerini terk ettiklerini belirterek, hasar meydana gelmeyen deprem sonrasında yeniden evlerine döndüklerini belirtti.Depremin yaşandığı Kumkuyucak Mahallesi'ndeki son durum hakkında bilgi veren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlımız depremle yaşamayı öğrendi biliyor. Depremin yaşandığı ilk sıralarda tabi panik olabiliyor. Ben Saruhanlılı hemşehrilerimi sükünete davet ediyorum. Her şey belediyemizin ve devletimizin kurumları koordinatörlüğünde sahadayız. Kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Belediyemizin ve devletimizin tüm kurumları burada. Vatandaşlarımızın ne sıkıntısı varsa yerel yönetimlerimiz ve devletimizin kurumları olarak çözeceğimizi söylüyorum. 2 gün önce Büyükbelen Mahallemizde sel felaketi yaşadık. Bugün de Kumkuyucak Mahallemizde bir deprem yaşadık. Allah afetlerden korusun diyoruz" dedi."AFAD ve UMKE ekiplerimize bir iş düşmemiş olması sevindirici"Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Buraya ilk geldiğimizde bir panik havası vardı. Az bir deprem değil 5.5 ama şiddetine göre yıkımın yaşanmadığını gördük. Yaptığımız görüşmelerde burasının eskiden belde belediyesiydi. İyi kötü bu evler bir plan, proje, denetim görmüş evler. Geçmiş dönem çok yakındaki köylerde 4.7'de 60 tane ev ağır hasarlı olmuşken, bugün 12 tane ev orta hasarlı. Demek ki belediyenin denetimi, buraların iyi kötü zamanında buranın belediyelik ruhsatlı olması ve bir plan, proje, denetim görmüş olması önemli. Bundan alınacak dersler var. Şu anda AFAD burada, UMKE ekipleri burada. Onlara bir iş düşmemiş olması bizim açımızdan son derece memnuniyet verici. Vatandaşlarımızı olası artçı depremler konusunda uyarıyoruz. Merkezi idare olsun, yerel yönetimler olsun hepimizin depremin her an her yerde olabileceği konusunda tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı."Hamdolsun vefat edenimiz yok, ağır hasarlı bir ev yok"Deprem nedeniyle devletim tüm kurumlarının bölge olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, "Saruhanlı ilçemize Kumkuyucak Mahalle merkezi olmak üzere 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Görüyoruz ki hamdolsun vefat edenimiz yok, ağır hasarlı bir ev yok. Deprem sonra ilk olarak AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye geldi. Burada gerekli incelemeler yürütülüyor. Tespitler yapıldıktan sonra devletimiz gereğini yapacaktır. Çok şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - MANİSA