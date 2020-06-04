MANISA Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı

Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje üzerinde yaklaşık 200 metre sürüklenen TIR'ın şoförü 45 yaşındaki İbrahim Elalmış, yaralandı.

04.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:10
Refüje çıkan TIR'ın şoförü yaralandı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje üzerinde yaklaşık 200 metre sürüklenen TIR'ın şoförü 45 yaşındaki İbrahim Elalmış, yaralandı.
Kaza, saat bugün saat 14.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Otogar'dan Turgutlu yönüne giden İbrahim Elalmış, kullandığı 06 BGT 190 plakalı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, refüje çıktı. Refüj üzerinde yaklaşık 200 metre kadar ilerleyen TIR'ın şoförü Elalmış, bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü Elalmış, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, yol güzergahında güvenlik önlemi alırken, hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. MANISA Refüje çıkan TIR’ın şoförü yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel, Haber

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