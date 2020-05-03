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MANİSA Sağanak yağış, Kula'da hayatı olumsuz etkiledi

Sağanak yağış, Kula'da hayatı olumsuz etkilediManisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına sebep olurken, sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparkları su bastı.

03.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:05
Sağanak yağış, Kula'da hayatı olumsuz etkiledi
Manisa'nın Kula ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarına sebep olurken, sokaklar ve bazı evlerin bodrum katları ile otoparkları su bastı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, aniden bastıran sağanak yağış, Kula'da hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan dolu ile karışık sağanak yağış sebebiyle, ilçedeki bazı sokakları su basarken,ev, işyeri ve otoparkları da su bastı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından dolayı ilçe sokaklarında servis yapan su satıcıları, tüpçüler ve ekmek satıcıları, göle dönen sokaklarda zor anlar da yaşadı. Yağışın başlamasının ardından ilçe sokaklarında temizleme çalışması yapan MASKİ ekiplerine, vatandaşlar da yardım etti. MASKİ ekipleri, tıkanan rögarları açmak için yoğun mesai harcadı. Akşam saatlerinde sona eren sağanak yağışın ardından, sokaklarda biriken sular temizlendi. MANİSA Sağanak yağış, Kula’da hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Kula, Güncel, Haber

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