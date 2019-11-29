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Manisa Sağlık-Sen'den şehit yakınları için bir ilk

Sağlık-Sen Manisa Şubesi bünyesinde oluşturulan Şehit Yakını ve Gazi Memurlar Komisyonu düzenlenen törenle basına tanıtıldı.

29.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:15Manisa Sağlık-Sen'den şehit yakınları için bir ilk
Sağlık-Sen Şubesi bünyesinde oluşturulan Şehit Yakını ve Gazi Memurlar Komisyonu düzenlenen törenle basına tanıtıldı.

Sağlık-Sen Manisa Şubesi bünyesinde Şehit Yakını ve Gazi Memurlar Komisyonu kuruldu. Kurulan komisyon ile şehit yakınları ve gazi memurlarının sağlık kurumlarında karşılaştıkları sorunlara hızlı çözüm üretilmesi hedefleniyor. Komisyonun tanıtım toplantısında konuşan Sağlık-Sen Manisa Şubesi Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı Yusuf Kıyışkan, "Kurduğumuz komisyon ile Şehit Yakınları ve Gazilerimizin sağlık kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, haklarında yapılan çalışmalara her türlü katkı ve desteği vermeyi amaçlamaktayız. Yedi kişiden oluşan komisyonumuzun bir diğer amacı da rutinin dışına çıkarak anlamlı etkinlikler düzenleyerek şehitlerimiz ve gazilerimizin hatıralarına sahip çıkmaktır" dedi.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, şehit yakınları ve gazilere her konuda destek olmak amacıyla komisyonu oluşturduklarını belirterek "Bugün burada şehit oğulları olarak, şehitlerimize bu anlamda verdiğimiz sözü tuttuğumuzu ifade etmiş oluyoruz. Boynumuzun borcu olan bir görevi de yerine getiriyoruz. Sıradan bir komisyon olmadığını, ismiyle verdiği mesajla yapacağı çalışmalarla büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Şehit yakınları ve gazi memurlarımızın tanışıklığıyla onların temasıyla derneklerimizle de görüştük. Çok yakın ilişkilerimiz oldu. Bu anlamda derneklerimiz çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Biz onların eli ayağı olalım yeter. Onlara da destek olacağız" diye konuştu.

Cumhuriyeti Devletinin şehit yakınları ve gazilere her konuda destek olduğunu belirten Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Ümit Taydaş, Sağlık-Sen tarafından kurulan Şehit Yakını ve Gazi Memurlar Komisyonuyla kendilerini yalnız hissetmeyeceklerini belirtti.

Toplantı toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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