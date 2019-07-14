14.07.2019 11:55
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Manisa-Sakarya transfer hattı

Manisa-Sakarya transfer hattı

TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, hafta içinde el sıkıştığı Sakaryaspor'dan Dilaver Güçlü'nün ardından şimdi de aynı kulüpten Zahit Fındık ve Berk İsmail Ünsal'a kanca attı.

TFF 2. Lig'in iddialı ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, hafta içinde el sıkıştığı Sakaryaspor'dan Dilaver Güçlü'nün ardından şimdi de aynı kulüpten Zahit Fındık ve Berk İsmail Ünsal'a kanca attı. Manisa temsilcisinin bonservisleri elinde olan iki futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Sol kanatta görev alan 28 yaşındaki Zahit, daha önce Gümüşhanespor ve Manisaspor'da oynadı. Zahit, 2. Lig'de son 4 sezonda Play-Off deneyimi yaşayıp geçen sezon 9 gol attı. Gaziosmanpaşa'da profesyonel olup Galatasaray, Giresunspor ve Gümüşhanespor'da top koşturan 24 yaşındaki santrfor Berk ise 2 kez Play-Off oynarken, geçen sezon 15 kez rakip fileleri sarstı.


- Manisa
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükşehir Belediyespor, Berk İsmail Ünsal, Manisa, Spor

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