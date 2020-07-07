Manisa Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndüMANİSA'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.

07.07.2020 01:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 01:11
Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, dolu yağışı ise ekili alanlarda hasara neden oldu.
Salihli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağışı nedeniyle kent merkezi sular altında kaldı.
Şiddetli rüzgar ve dolu yağışı nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken dolu nedeniyle arabalarda zarar gördü. Kurudere, Fevzipaşa ve Kocaçeşme mahallelerinde yollar araç ve yaya trafiğine tamamen kapanırken, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tıkanan mazgalları açarak suları tahliye etmeye çalıştı. Manisa Salihli’de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Salihli, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Manisa Salihli'de dolu ve sağanak nedeniyle yollar göle döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:10: KADIKÖY'DE KADINA LAF ATAN KİŞİYE DAYAK - Haber 01:09: Manisa'da sağanak ve dolu etkili oldu - Haber 01:07: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 2 eğitim kampı yok edildi - Haber 01:01: ABD'de 2 kişi evlerine giren silahlı saldırgan tarafından öldürüldü - Haber 00:59: Eski Kırgızistan Meclis Başkanı Tursunbekov zatürreden yaşamını yitirdi - Haber 00:40: İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı - Haber 23:51: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı - Spor 21:34: Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu - Haber 19:01: Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı - Haberler 16:35: Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz - Ekonomi