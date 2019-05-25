MANİSA Salihli'de erkenci kayısının hasadı başladı

Salihli
'de erkenci kayısının hasadı başladı Manisa
'da Salihli ilçesinde, erkenci denilen 'zaza' cinsi kayısının hasadına başlandı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç
, kayısının tescili için çalışma başlattıklarını söyledi.
Salihli'nin Dombaylı, Adala
ve Bezirganlı mahallelerinde rengi, aroması ve tadı ile ön plana çıkan erkenci 'zaza' cinsi kayısının hasadı başladı. Bu yıl 1100 ton rekolte beklediklerini kaydeden Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli kayısısının sofralık ve kendine has özellikleri bulunduğunu, tescili için çalışma başlattıklarını söyledi. Türkiye
'nin birçok iline gönderilen ürünün kalitesine göre 5-6 lira olan kilo fiyatının üreticileri memnun ettiğini belirten Yalvaç, Şu anda bölgede hasadı süren zaza cinsi kayısımız. Üreticimiz fiyatlardan memnun. Kayısılar İstanbul
, Ankara
ve İzmir
'den gelen alıcılara kilo bazında satılıyor. 15 gün sonra prima, ığdırlı ve perfect cinsi kayısının hasadı yapılacak. Hasadımızın temmuz ayı sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz dedi.
ÜRETİCİ MEMNUN
Salihli genelinde 5 bin dönüm alanda kayısı üretimi yapıldığını kaydeden Yalvaç, Kayısı denildiği akla ilk Malatya
akla gelir. Ancak Malatya kayısısı kurutmalık, bizim kayısımız ise sofralıktır. Salihli kayısısı tadıyla, güzelliğiyle, lezzetiyle ünlenmiştir. Salihli kayısısı hem esnaf hem vatandaş tarafından talep edilen bir üründür. Bölgemizde yetişen Salihli kirazımızdan sonra, kayısımızı da tescillemek istiyoruz. Salihli olarak kayısımızı tescillemek için her şeyi yapacağız dedi.
30 yıldır Salihli'den kayısı alımı yaptığını belirten Şerif Akıncı ise Bu yıl kayısıda hem kaliteli hem de fiyat çok güzel. Türkiye'de erkenci olarak en tatlı kayısı şu anda Salihli'de yetişiyor. Bu kayısımız zaza cinsi bir kayısı türüdür. Tadı, rengi ve aroması çok farklıdır dedi. Fiyatların kalitesine göre değiştiğini vurgu yapan Akıncı, kilosunun 5-6 lira arasında olduğunu söyledi. Akıncı, Bu cins aranan bir cinstir. Tatsız olan kayısı cinslerini vatandaşımız tercih etmiyor dedi.
Manisa
, Salihli
, Güncel
Kaynak: DHA