Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

MANİSA Salihli'de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezası

Salihli'de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezasıMANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan toplam 13 kişiye 41 bin lira para cezası uygulandı.

16.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:52
Salihli 'de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezası
MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynatmak için villa kiralayan ve kumar oynayan toplam 13 kişiye 41 bin lira para cezası uygulandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde D.U.'nun bir villa kiralayıp, kumar oynattığını öğrendi. Dün gece villaya operasyon düzenlendi. Yapılan baskında villada yaz-boz kağıtları, poker masası, yere atılmış 200 lira bulundu. Operasyonda villayı kiralayan D.U ile toplam 12 kişi yakalandı. Yakalananlara koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 41 bin lira para cezası kesildi. MANİSA Salihli’de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Güncel ››MANİSA Salihli'de kumar operasyonunda 13 kişiye 41 bin lira para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Haber 18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 18:23: METROBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haber 18:22: Erzurum'da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi - Haber 18:22: Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber