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MANİSA Salihli'nin yerli domatesinin fideleri dikiliyor

Salihli'nin yerli domatesinin fideleri dikiliyorMANİSA'nın Salihli ilçesinin lezzetiyle talep gören yerli domatesinin fideleri, toprakla buluşuyor.

06.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:57
Salihli 'nin yerli domatesinin fideleri dikiliyor
MANİSA'nın Salihli ilçesinin lezzetiyle talep gören yerli domatesinin fideleri, toprakla buluşuyor. Haziran ayında hasat edilmesi beklenen domatesin tadı, kokusu ve aromasıyla talep gördüğü hatırlatıldı.
Ege Bölgesi'nin en önemli ovalarından olan Salihli Ovası'nda, yaz dönemine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Yaz döneminde en çok tercih edilen ve sofraların değişmez lezzet ürünü olan yerli domatesin fideleri, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde toprakla buluşmaya başladı. Ürünün haziran ayında hasat edilmesi planlandığı kaydedildi.
Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Kemerdamları Mahallemizde yetişen domateslerimizin en büyük özelliği farklı tadı, kokusu ve aroması. Bunu nedeni ise mahallemizin ve verimli topraklarımızın Gölmarmara Gölü kenarında olması. Bu nedenle mahallemizdeki tarım alanları oldukça verimli. Ayrıca ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ancak her zaman dediğimiz gibi çiftçimiz üretmek ve tarlasına girmek zorunda. Üretip, çalışıp, emek harcayacaklar ki bizler yiyeceğiz, aç kalmayacağız. Çiftçi üretecek ki marketlerdeki raflar boş kalmayacak dedi.
Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız ise, Viyollerde yetiştirdiğimiz domates fidanlarını bugün itibari ile toprağa emanet ettik. Ektiğimiz bu fidanlar, haziran ayında ürün verecek ve sofralarda yerini alacak. Domates, Kemerdamları Mahallesi'nin en büyük gelir kaynakları arasındadır. Domates üretiminden para kazandığımız yıllarda oldu, zarar ettiğimiz yıllar oldu. Köyümüzün en önemli gelir kaynağı olan domates, lezzeti ve aroması ile en üst safhada. Bizde elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza çok kaliteli ve lezzetli domates yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.
Mahallede domates ekimi yapan Ayşe Ayyıldız ise Yeni sezon domates ekimine başladık. İnşallah bu hasat döneminde domateslerimiz para eder ve benim çeyiz param olur. Tek temennim bu dedi. MANİSA Salihli’nin yerli domatesinin fideleri dikiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Salihli, Güncel

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MANİSA Salihli'nin yerli domatesinin fideleri dikiliyor
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