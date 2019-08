MANİSA Salihlili çiftçiler damlama sulama sistemi istiyor

Salihlili çiftçiler damlama sulama sistemi istiyor

DÜNYACA ünlü Salihli kirazı ve Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere pamuk ve domates üretiminde önemli bir konuma sahip olan Salihli Ovası'nda çiftçiler artık eski yöntem sulama sisteminin yerine modern sulama sistemi istiyor. Üreticiler bunun için yetkililerden destek beklediklerini söyledi.

Suyun her bir damlası büyük önem kazanırken Salihli'de çiftçiler de tarlalarını salma sulama yöntemi yerine damlama sulama ile sulamak istiyor. Modern yöntemler sayesinde üründe verimin artacağına da dikkat çeken çiftçiler bu yolla su israfının da önüne geçileceği görüşünde. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç şunları söyledi

Su bir ömür, bir can ve hayattır. Tarlalarımızı salma sulama yöntemi yerine kapalı sistem sulama yöntemi ile sulamış olsak hem ürüne hem de toprağa zarar vermeden, ürün ve toprağın geleceği açısından çok önemli kazanımlar elde edebiliriz. Modern sistemlerle birlikte çiftçimizin hem daha iyi ürün alacağından hem de suyumuzu daha iyi koruyacağımızdan eminiz. Salihli Ovası'nda, mayıs ayında su salınan kanallarımız ağustos sonuna kadar aralıksız akardı. Şu an kanallara barajlardaki suyun azlığından dolayı 56 gün ancak su salınabiliyor. Suyun değerini ve kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ürünlerimizi damlama sulama ile sulamak istiyoruz ama maalesef bu sistem çok pahalı oldu. Geçen yıllara göre fiyatlar çok daha yüksek. Çiftçimizin imkanı olmadığı için ürünlerini vahşi sulama ile suluyor. Ziraat Odası olarak DSİ, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Salih Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile bakanlığımızdan özellikle damlama sulama ve kapalı sisteme geçecek üreticilerimize destek vermelerini istiyoruz.

Salihli'ye bağlı Çapaklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Yakut ise, kapalı sistem olmadığı için mısırlarını salma sulama sistemi ile suladığını söyledi. Yakut, Eğer kapalı sistem olsaydı bu kadar su ziyan olmazdı ve bizim için de rahat olurdu. Damlama sulama sistemi olsaydı ürünlerimize gübremizi ve ilacımızı daha sağlıklı verirdik. Kapalı sistem olmadığı için mecburiyetten bu şekilde kanaldan suluyoruz dedi.

Sulama kanallarının artık çok eski olduğunu ve ekonomik değerini yitirdiğini belirten Çapaklı Mahalle Muhtarı Mehmet US 1950'li yıllarda yapılan bu kanallar artık kullanılamaz hale geldi. Şu an kanallardan tüm arazilere su taşmakta. Bu, üreticimize zorluk çıkarıyor. Bu kanalların yenilenmesi lazım, buna da çok masraf lazım. Ama bunun yerine kapalı sisteme geçilmesi, daha uygun olur dedi.

Kaynak: DHA