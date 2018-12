Manisa Sana Kanım Feda' Projesine Kula'dan Destek

07 Aralık 2018 Cuma 14:34



07 Aralık 2018 Cuma 14:34

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve Manisa Kızılay Kan Merkezi tarafından okullarda hayata geçirilen "Manisa sana kanım feda" kan bağışı projesi kapsamında, Kula 'da eğitim gören öğrenciler, kan bağışına destek sağlamak ve dikkat çekmek amacıyla sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.Manisa'nın Kula ilçesinde "Manisa sana kanım feda" projesi kapsamında yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında ellerindeki kan bağışı ile ilgili broşür ve bilgilendirme metinlerini esnafa ve vatandaşlara dağıtan öğrenciler, projeye destek istediler. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kula Tabduk Emre İlkokulu Öğretmeni Derya Kaz, "Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında öğrenciler ile birlikte her an hepimize gerekli olabilecek kan ihtiyacı için 13 Aralık Perşembe günü Tabduk Emre İlkokulunda halkımızı bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak için halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu halkımıza aktarıyor, bu konuda destek istiyoruz" dedi.Projenin temel amaçlarından bahseden Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulu Müdürü ve projenin Kula temsilcisi Muharrem Başkurt ise "Manisa sana kanım feda' projesi Türk Kızılayı ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanmış bir projedir. Özellikle okullardaki öğrencilerimizin velilerini okullarımıza davet ederek, kan bağışında bulunmaya, hayat kurtarmaya ve katkıda bulunmalarını sağlamak temel amacımızdır. Projenin faaliyete geçtiği günden bu güne Manisa genelinde Kızılay'a kan bağış oranı, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin desteği ile yaklaşık yüzde 40 oranında artmıştır" ifadelerini kullandı.27 kez Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak, Kızılay yetkilileri tarafından gümüş madalyaya layık görüldüğünü ifade eden Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan da projeye destek verdi. Kanın sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Şadan, "Ben de Kızılay'a 27 kez kan bağışında bulundum, gümüş madalya ile ödüllendirildim. Bundan da çok mutluyum. Tüm halkımıza kan vermelerini tavsiye ederim" dedi.'Manisa sana kanım feda' projesi kapsamında toplumu bilinçlendirmek adına yapılan her türlü çalışmaya hep destek vereceklerini ifade eden Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ise "Toplum olarak duyarlıyız, bilinçliyiz. Daha duyarlı ve bilinçli toplum oluşturmak adına 'Manisa sana kanım feda' adıyla yapmış olduğumuz projeye tam destek, hep destek" diye konuştu.Kan bağışına destek vermek amacıyla başlatılan proje kapsamında yapılan yürüyüşe, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel , okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA