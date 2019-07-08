08.07.2019 21:48
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MANİSA Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltında

Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltındaManisa'nın Sarıgöl ilçende düzenlenen operasyonda A.Ç. (60) ve oğlu Y.Ç. (34), uyuşturucudan gözaltına alındı.

Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltında
Manisa'nın Sarıgöl ilçende düzenlenen operasyonda A.Ç. (60) ve oğlu Y.Ç. (34), uyuşturucudan gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Hint keneviri ile esrar bulundu.
Manisa İl ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. (60) ve oğlu Y.Ç.'nin (34) evlerine bu sabah operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği 'Vicdan' ın da katılımıyla şüphelilerin ev ve bahçesinde yapılan aramada 65 kök dişi Hint keneviri, 830 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca drone da kullanıldı. Ele geçirilen Hint kenevirleri, imha edildi. Gözaltına alınan A.Ç. ve oğlu Y.Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. MANİSA Sarıgöl'de baba- oğul uyuşturucudan gözaltında
Kaynak: DHA
Sarıgöl, Manisa, Güncel

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