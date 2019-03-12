Manisa Sarıgöl'de İstiklal Marşı'nın Kabulü Kutlandı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü kutlanıp, İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi. Sarıgöl Belediye Düğün Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğrenciler, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından video görüntüleri eşliğinde kesitler sunup, İstiklal Marşı'nın yazılışını canlandırdı. İlçedeki ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe Sarıgöl Belediye Başkan Vekili Muammer İmer, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.