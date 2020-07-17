Manisa şehidini uğurladı

VAN'dan kalkan keşif uçağının görevden dönerken dağa çarpıp kırıma uğraması sonucu şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan özel harekat polisi 30 yaşındaki Onur Ramazan Bayram'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Van - Hakkari görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağı, geçen 15 Temmuz'da Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradı. Uçaktaki 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 emniyet personeli şehit oldu. Şehitlerden Özel Harekat polisi Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki ailesine şehadet haberi Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve beraberindekiler tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. 8 yıl polis memuru Bayram'ın cenazesi Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. Bekar olan şehit polis Bayram'ın cenazesi ilk olarak baba evine getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de şehidin evine gelip, ailesine başsağlığı diledi. Burada helallik alınmasını ardından şehit polisin cenazesi düzenlenecek tören için öğlen Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Nail Bayram, annesi Semra Bayram, kardeşi Cenap Bayram, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehidin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilen törende, Semra Bayram, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, ağladı. Cuma namazı sonrası Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Hellalik alınmasını ardından şehit polisin meslektaşlarını omzunda taşınan tabutu cenaze aracına konuldu. Şehidin Alaşehir Asri Mezarlığı'ndaki Şehitliğe götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehit polisin tabutuna sarılı Türk bayrağı babası Nail Bayram'a teslim edildi.