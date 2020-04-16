Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

MANİSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI; CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN İMAM OLAN BABASI HALİL DURHAN KILDIRDI

IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın (27) cenazesi, memleketi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi.

16.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:37
IRAK'n Kuzeyi'ndeki Hakurk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin daha önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın (27) cenazesi, memleketi Manisa 'nın Soma ilçesine getirildi.
Irak'n kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 15 Nisan 2020 tarihinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından daha önce yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 yıllık Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan şehit oldu. Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Durhan için Dağ ve Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Bekar olan şehidin cenazesi ardından havayoluyla Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan askeri havaalanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, buradan da karayoluyla Soma Atatürk Mahallesi, Sezer Sokak'taki baba evine götürüldü.
Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın cenazesi evin önüne geldiğinde imam olan babası Halil Durhan, annesi Hatice Durhan ve kız kardeşi Esra Durhan gözyaşlarına tutamadı. Şehit Durhan'ın cenazesi evlerinin yakınındaki Hayber Camii avlusuna getirilip, musalla taşına kondu. Burada dua edilip, helallik alındı. Şehidin babası, annesi ve kız kardeşi tabuta sarılıp, ağladı. Şehit Uzman Çavuş Durhan'ın tabutu daha sonra tekrar askerlerin omzunda cenaze aracına taşınıp, cenaze töreninin yapılacağı Muzaffer Ecemiş Spor Salonu'nun önüne götürüldü. Buradaki törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Partili Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, asker ve polisler katıldı. Koronavirüs nedeniyle törene sosyal mesafe kuralı uygulandı. Burada şehidin yakınları taziyeleri kabul etti. MANİSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI; CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN İMAM OLAN BABASI HALİL DURHAN KILDIRDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Manisa, Fatih, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› Güncel ››MANİSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI; CENAZE NAMAZINI ŞEHİDİN İMAM OLAN BABASI HALİL DURHAN KILDIRDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:26: Sancaktepe'deki hastane inşaatında hummalı çalışmalar devam ediyor - Haber 18:23: Tekirdağ'da servis minibüsü kamyonla çarpıştı:  5 yaralı - Haber 18:23: METROBÜS KAZASI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Haber 18:22: Erzurum'da karantinadaki mahalleler drone ile görüntülendi - Haber 18:22: Balıkesir'de iki kardeş, biriktirdikleri parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber