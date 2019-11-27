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Manisa Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

Manisa Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı Anne Dostu Hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne Dostu Hastane" ilan edildi.

27.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:36Manisa Şehir Hastanesi,
Manisa Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı Dostu Hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne Dostu Hastane" ilan edildi.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında yapılan incelemenin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Operatör Dr. Ünal Türkay tarafından Başhekim Uzman Dr. Serkan Saka'ya Kadın Dostu Hastane sertifikası verildi.
Başhekim Saka, yaptığı açıklamada güvenli ve kaliteli gebelik süreci geçirmek ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğunu ifade ederek, "Kurumumuzda doğum hizmeti anne ve bebek odaklı verilmektedir. Mahremiyete dayalı tek kişilik odalarımız ile gebelerin kendilerini rahat, konforlu bir ortamda hissedebilmeleri sağlanmaktadır. Anne Dostu Hastane unvanı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Manisa Şehir Hastanesi, bir süre önce "Bebek Dostu" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" sertifikalarını da almıştı.

Şehir Hastanesi, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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