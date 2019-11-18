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Manisa Şehir Hastanesi'nde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" etkinliği

Manisa Şehir Hastanesinde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

18.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:36Manisa Şehir Hastanesi'nde
Manisa Şehir Hastanesinde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.
Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, hastanenin Yenidoğan Kliniğinde düzenlenen etkinliğin temel amacının prematüre doğumlar konusunda farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.
Katılımcılara teşekkür eden Serkan Saka, "Prematüre doğumlar konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan ve ilgiyi artıracak her türlü çalışma, toplantı ve etkinlik çok kıymetlidir. Hastanemiz birinci, ikinci ve üçüncü seviye yenidoğan üniteleri ve özverili, çalışkan ve güçlü bir yenidoğan ekibine sahip." ifadelerini kullandı.
Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinem Akbay ise "Prematüre bebekler, 37'nci gebelik haftasını doldurmadan doğan bebeklerdir. Annenin yaşı, doğum sıklığı, çoğul gebelik durumu, bazı kronik hastalıklar erken doğum için risk oluşturabilir. Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre olarak dünyaya gelmekte. Bu bebekler ancak yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde, erken doğum alanında uzman hekim ve hemşirelerin elinde, ihtiyaçları olan özel bakımı alabilirler." şeklinde konuştu.
Etkinliğe hastane çalışanları ve prematüre bebek aileleri de katıldı.

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Kaynak: AA

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