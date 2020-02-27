Manisa Şehir Hastanesi'nde otel konforunda hizmet

MANİSA Şehir Hastanesi'nde, hizmet açıldıktan sonra 16 ayda yaklaşık 1,5 milyon hastaya müdahale edildi. Başhekim Uzm. Dr. Serkan Saka, hasta memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu belirterek, hastalara ve hasta yakınlarına otel konforunda hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye 'nin 7'nci şehir hastanesi olarak 30 Ekim 2018'de hizmete giren 558 yataklı Manisa Şehir Hastanesi'ne bugüne kadar 1,5 milyona yakın kişi tedavi için başvurdu. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, bugüne kadar 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hastasına hizmet verdiklerini kaydetti. Saka, "46 bin 165 hasta, hastanemizde yatarak tedavi gördü. 438 bin 55 kişi Acil Servislerimize başvurarak tedavi alma imkanı oldu. 24 bin 379 hastamız ameliyat edildi. 3 bin 812 doğum gerçekleşti. 5 bin 640 anjiyo yapıldı ve 285'te bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Bu rakamlar gerçekten çok ciddi rakamlardır" dedi.

'MEMNUNİYET ORANIMIZ ÇOK YÜKSEK'

Hem çalışanlar hem de hastaneden tedavi olanlar açısından memnuniyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Saka, "Bu da bizi çok mutlu ediyor. Geri dönüşler çok olumlu. Hep daha iyisini yapmak için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ekibimiz iyi. Çalışan arkadaşlarımız gayretli. 300 hemşireyle başladık. Şu an 600 hemşiremizle hizmet veriyoruz. 3 olan çocuk hekimi sayısı 15'e çıktı. Bunların hepsi nereden nereye geldiğimizin bir göstergesidir. Hasta ve hasta yakınlarımıza kaliteli, rahat, konforlu ve güvenli bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Otel konforunda hizmet veriyoruz" diye konuştu.