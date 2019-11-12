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Manisa Şehir Hastanesinde, 200. açık kalp ameliyatı yapıldı

Manisa Şehir Hastanesinde yapılan açık kalp ameliyatı sayısının 200'e ulaştığı bildirildi.

12.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:46
Şehir Hastanesinde yapılan açık kalp ameliyatı sayısının 200'e ulaştığı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim 2018'de hizmete giren ve 17 Kasım 2018'de ilk kalp ameliyatı gerçekleştirilen hastanede, açık kalp ameliyatı sayısı 200'e ulaştı.
Kalp rahatsızlığından dolayı Manisa Şehir Hastanesi'ne başvuran 44 yaşındaki Nergis Hoşgökçen, hastanede kalp ameliyatı olan 200'üncü hasta oldu.
Konuyla ilgili açıklama yapan kalp damar cerrahisi uzmanı Tezcan Bozkurt, Hoşgökçen'in ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın taburcu edileceğini bildirdi.
Kalp Damar Cerrahisi Sorumlusu Uzman Hekim Alper Özbakkaloğlu, yaklaşık bir yıldır şehir hastanesinde kalp damar cerrahisi olarak hizmet verdiklerinin vurgulayarak, şöyle dedi:
"İlk başta bilinirliğimiz az olduğu için hasta kapasitemizi tam olarak dolduramıyorduk. İlk 8 ayda 100 kalp ameliyatı sayısına ulaştık. Daha sonrasında hastanenin bilinirliğinin artmasıyla birlikte son 4 ayda 100 kalp ameliyatı daha yapıp toplamda 200 ameliyat sayısına ulaştık. Halkımız memnun, biz de iyi gittiğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz Manisa'daki önemli kalp merkezlerinden biri haline gelmek."
Manisa Şehir Hastanesinde, 200. açık kalp ameliyatı yapıldı

Şehir Hastanesi, Manisa, Sağlık

Kaynak: AA


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