Manisa şehitlerin isimleri yaşatılıyor
Adres ve numaralama yetkilerinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesiyle birlikte il genelindeki çok sayıda meydan, cadde ve sokağa kahraman şehitlerin isimleri verildi.
12.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:59
Adres ve numaralama yetkilerinin Manisa Büyükşehir Belediyesine devredilmesiyle birlikte il genelindeki çok sayıda meydan, cadde ve sokağa kahraman şehitlerin isimleri verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit düşen Türk askerlerinin isimlerini Manisa'daki cadde, sokak ve meydanlarda yaşatıyor. Bu kapsamda 2014 yılında adres numaralama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na devredilmesiyle birlikte 7 meydan, 2 gençlik merkezi, 1 kapalı pazar yeri ve otopark, 1 yaya üst geçit, 20 cadde ve sokağa şehit düşen Türk askerlerinin isimleri verildi.
Şehitlerin ve gazilerin millet olma bilincini oluşturan temel değerler olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Meclis üyelerimizin de oylarıyla gönüllerimizde daimi yerleri olan şehitlerimizin isimlerini Manisa'da yaşatıyoruz. Bu vesileyle cennet vatanımız uğruna hiç tereddüt etmeden canını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" dedi. - MANİSA
Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehit düşen Türk askerlerinin isimlerini Manisa'daki cadde, sokak ve meydanlarda yaşatıyor. Bu kapsamda 2014 yılında adres numaralama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na devredilmesiyle birlikte 7 meydan, 2 gençlik merkezi, 1 kapalı pazar yeri ve otopark, 1 yaya üst geçit, 20 cadde ve sokağa şehit düşen Türk askerlerinin isimleri verildi.
Şehitlerin ve gazilerin millet olma bilincini oluşturan temel değerler olduğunu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Meclis üyelerimizin de oylarıyla gönüllerimizde daimi yerleri olan şehitlerimizin isimlerini Manisa'da yaşatıyoruz. Bu vesileyle cennet vatanımız uğruna hiç tereddüt etmeden canını ortaya koyan tüm şehitlerimize rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum" dedi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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