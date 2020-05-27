MANİSA Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördü

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördüMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

27.05.2020 19:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:07
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördü
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil yangında kullanılamaz hale gelirken, alevler park halindeki 2 otomobilde de hasara neden oldu.
Şehzadeler ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Fatih Savaşır'ın (30) kullandığı 45 AAH 179 plakalı otomobilden, Şehitler Mahallesi 716 Sokak'ta seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü Savaşır, araçtan inerek canını kurtarırken, göstergelerin bulunduğu konsol kısmındaki elektrik aksamından çıkan yangın kısa sürede büyüyüp, tüm otomobili sardı. Alevler, park halindeki 35 DTB 77 ve 35 NA 271 plakalı otomobillere de zarar verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. MANİSA Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Güncel, Haber

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