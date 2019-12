Manisa sibel köse'yi bacağından eden eşi, hakim karşısına çıktı tahliyemi istemiyorum

Sibel Köse'yi bacağından eden eşi, hakim karşısına çıktı Tahliyemi istemiyorumYOZGAT'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açıp, iki çocuğunu alarak evini terk edip Manisa 'ya giden eşi Sibel Köse'yi (34) çocuğunun gözü önünde pompalı tüfek ile yaralayıp, sağ bacağının diz üstünden kesilmesine neden olan Mustafa Köse'nin (39) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Köse, suçunu kabul edip, Yaptıklarımdan pişmanım. Tahliyemi istemiyorum. Cezamı çekmeye razıyım dedi. Sibel Köse ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan yazar Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye geçen haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ancak Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkarak eşini, Seni sakat bırakırım diyerek tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da geçen 1 Haziran günü, 2 çocuğunu da alıp, evi terk etti. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. Ancak iddiaya göre, 4 gün sonra eşinin peşinden Manisa'ya gelen Köse, burada da eşini rahat bırakmadı. Köse, daha sonra yaşadıklarıKahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadaşımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen her şeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı. Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı diye anlatarak, polise şikayetçi oldu. Köse, 10 Haziran'da savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından Mustafa Köse hakkında, 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit', suçlarından Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak, buna rağmen tehditlerini sürdüren Mustafa Köse, geçen 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile birlikte Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. Mustafa Köse, eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı. Saldırgan koca kaçarken, Sibel Köse, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Köse hakkındaki ilk olaydan açılan dava geçen 13 Aralık'ta sonuçlandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.Yaşanan bu ikinci olayın ardından ise Köse hakkında, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından dava açıldı. Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına ise bugün başlandı. Duruşmaya Sibel Köse ve avukatı Emine Özge Arslan ile tutuklu sanık Mustafa Köse katıldı. 'Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de izledi.'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, HEPSİNİ KULLANIRDIM'Sanık Mustafa Köse, duruşmadaki ifadesinde suçunu kabul edip, Yozgat'ta otobüs firmasında şoför olarak çalışıyordum. Eşim Sibel Köse ile aramızda kavga çıktı. Kendisinin kavganın ardından evi terk etti. Manisa'ya gittiğini öğrendim. Bu işlerle uğraşırken otobüs firmasındaki işime sahip çıkamadım. Bu durumumu da patronum öğrenmiş. 'Avradına sahip çıkamıyor, 40 yolcuya mı sahip çıkacak' demiş. Bu sözü kaldıramadım. Normalde içki içen biri değilim. Buna rağmen içki içtim. Alkollüyken yanıma pompalı tüfeğimi de yanıma alıp, Yozgat'tan Manisa'ya otobüsle geldim. Burada, önce Sibel ile konuşup anlaşmaya çalışmak istedim. Tüfeğimi Şehzadeler ilçesinde bulunan 112 Acil Servis, yakınındaki kullanılmayan bir binaya bıraktım. Daha sonra Sibel Köse'nin bulunduğu evin yakınlarındaki Fatih Parkı'na gittim. Burada, içki içmeye devam ettim. Eşim Sibel, burada ismi 'Mert' olan bir kişiyle top oynayama başladı. İlk başta rahatsız edici bir durum görmedim. Parkta bir süre dolaştıktan sonra, birbirlerine el sallayarak ayrıldılar. Bende bu durumu çok kıskandım. Sonra bıraktığım pompalı tüfeği gidip yerinden aldım ve tekrar parka döndüm. Sibel'in canını acıtmak istediğim için arkasından ayaklarına doğru ateş ettim. Tüfekte 5 fişek vardı. Öldürmek isteseydim, hepsini kullanırdım. Başka kimseye silah doğrultmadım. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Benim dini ve resmi nikahlı eşimin yanında böyle bir kişinin olmasını konduramadım. Yaptıklarımdan pişmanım. Tahliyemi istemiyorum. Cezamı çekmeye razıyım dedi.KAYINVALİDESİNİN ÇABASI YETERSİZ KALMIŞEşi tarafından vurulduğunda, kendisi için 'koruma kararı' olduğunu hatırlatan Sibel Köse de ifadesinde, 12 yıllık evlilikleri boyunca eşi Mustafa Köse'nin kendisini birçok kez darp ettiğini belirtip, Kendisi sürekli içki içen biridir. İfadesinde, 'sevgilim' diye suçladığı kişi, manevi abimdir. Şu an yazarlık yapıyorum. Olay tarihinde evde yemek yedikten sonra oğlumu oynaması için 'Songül' ismindeki arkadaşımla Fatih Parkı'na götürdük. Burada oğlum oynarken, biz de çay bahçesinde oturduk. Daha sonra Mustafa Köse'nin annesi beni aradı. 'Oğlum seni öldürmeye geliyor. Neredeysen hemen kaç saklan' dedi. Bu nedenle bizde kalkıp hızlıca eve dönüyorduk. Parktan çıkıp, kaldırımdan yürüdüğümüz sırada, arkamdan birinin koşarak geldiğini fark ettim. Sese doğru döndüm. Döndükten sonra karşımda gördüğüm Mustafa Köse, tekme atıp, beni yere düşürdü. Ardından da bana elindeki tüfekle ateş etti. Bacaklarımın diz üstü bölgesine saçmalar isabet etti. Daha sonra, yanımdaki arkadaşımı kovaladı. Yakalanamayacağını anlayınca, tekrar yanıma geldi. Bana bir kez daha ateş etti. Bu sefer saçmalar, sol kasığıma isabet etti. Ardından silahı oğlumun kalbine dayayıp, 'Seni de öldüreceğim' dedi. Ondan sonra tekrar bana dönüp, tüfeğini bir kez dana ateşledi. Ancak, bu defa saçmalar isabet etmedi. Kendisinden şikayetçiyim. Yüce adalete güveniyorum. Kendisine en ağır cezasının verilmesini istiyorum dedi.Sibel Köse'nin avukatı Emine Özge Arslan ise, sanık Mustafa Köse'nin suç vasıflarının devam edebileceğine dikkati çekip, tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.Verilen 15 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Mustafa Köse'nin tutukluluk halinin devamına, Sibel Köse'yi 'Oğlum seni öldürmeye geliyor. Neredeysen hemen kaç saklan' diye uyaran kayınvalidesinin tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.