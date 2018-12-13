Manisa Şifa Niyetine Diktiği Pepino Gelir Kaynağı Oldu

Şifa niyetine diktiği pepino gelir kaynağı oldu
MANİSA'nın Saruhanlı
ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki İsmail Eroğlu
, şeker hastası yakınının sağlığına yararlı geleceğini öğrendiği pepino meyvesinin 4 fidanıyla dikerek başladığı işte, bugün 4 dönümlük serasında 20 tona yakın üretim yapıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi
'nde televizyon üreten bir fabrikada 10 yıl işçi olarak çalışan evli ve iki çocuk babası İsmail Eroğlu, şeker hastası olan amcasının oğlunun sağlığına ne iyi gelir diye internetten araştırma yaptı. Kavuna benzer aroması olan pepino meyvesinin iyi geldiğini öğrenen Eroğlu, 4 fidan edindi. Çevresinden gelen talepler üzerine Eroğlu, pepino meyvesini üretme kararı aldı. Anavatanı Güney Amerika
olan meyvenin yetişme iklimine göre, Hacırahmanlı
Mahallesi'nde kapalı bir sera kurdu. Eroğlu, işi büyütünce fabrikadaki işini bıraktı. Türkiye
'nin farklı bölgelerinden gelen siparişler üzerine alanını büyüten Eroğlu, bugün 4 dönümlük serasında 20 tona yakın pepino üretimi yapıyor.
Talepler üzerine üretimi arttırdığını belirten Eroğlu, Şu anda 20 bin fidanım var. Yıllık 1 milyon pepino üretme kapasitesine ulaştım. Pepinonun saksılı olarak fidesini ya da meyvesini satıyoruz. Tarla ekimlerine genelde fide olarak yolluyoruz. İsteyene meyveli, isteyene meyvesiz haliyle yolluyoruz. Türkiye'de çok nadir yetiştirilen bir bitki. Meyveli saksıyı 15 liraya, pepino fidanlı saksıyı 10 liraya ya da sadece meyveyi isteyene tanesi 5 liradan satıyoruz dedi.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:51