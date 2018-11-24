24 Kasım 2018, 10:05
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Manisa Sobadan Zehirlenen Yaşlı Çifti Ölüm Ayırdı

Sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdıMANİSA'nın Salihli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fevzi Akyol (69) öldü, eşi Zehra Akyol (65) ise tedaviye alındı.

Sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fevzi Akyol (69) öldü, eşi Zehra Akyol (65) ise tedaviye alındı.

Seyrantepe Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi 26 numaradaki aparmanın 4. katındaki evde yaşayan 1 çocuklu Zehra Akyol ve Fevzi Akyol çiftinden haber alamayan yakınları, endişelenip durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, çifti kontrol için dün (cuma) akşam saatlerinde eve gitti. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ayrıca olay yerine, sağlık ekipleri de çağrıldı. Mahalleye gelen merdivenli itfaiye aracının desteğiyle balkondan eve giren ekipler, çifti hareketsiz halde yatarken buldu. Evdeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan çiften Fevzi Akyol'un öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri, Zehra Akyol'u ise ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Zehra Akyol, yapılan ilk müdahale sonrası Manisa Özel Spiloks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Manisa,Salihli
24 Kasım 2018 Cumartesi 10:05



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