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MANİSA Sokakta yaşayan vatandaş uzun ikna sonucu otele yerleştirildi

Sokakta yaşayan vatandaş uzun ikna sonucu otele yerleştirildiMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 3 yıldır sokakta yaşayan Hasan Karabaş (55), karantina nedeniyle bir konaklama yerine yerleştirilmek istendi.

11.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:40
Sokakta yaşayan vatandaş uzun ikna sonucu otele yerleştirildi
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 3 yıldır sokakta yaşayan Hasan Karabaş (55), karantina nedeniyle bir konaklama yerine yerleştirilmek istendi. Ancak kabul etmeyen Karabaş, uzun çaba sonucu ikna edilerek sokaktan götürüldü.
Şehzadeler'in 2'nci Anafartalar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde elinde valiziyle yürüyen bir vatandaş olduğunu öğrenen polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında bölgeye gitti. Durdurulan vatandaşın isminin Hasan Karabaş olduğu ve 3 yıldır sokakta yaşadığı anlaşıldı. Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını ancak gidecek bir yerinin de bulunmadığını anlatan Karabaş, polis ekiplerinin kendisine konaklama yeri ayarlamasını teklifini reddederek yoluna devam etmek istedi. Polis ekipleri, Karabaş'ı uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Karabaş, Manisa Valiliği Sosyal Yardımlaşma Kurumu'nun belirlediği bir otele yerleştirmek üzere sokaktan alınarak götürüldü. MANİSA Sokakta yaşayan vatandaş uzun ikna sonucu otele yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Polis, Güncel
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